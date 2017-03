IoT und IT unterscheiden sichIT- und IoT-Projekte haben wenig gemeinsam. Die IT hat es meist mit relativ wenigen Daten aus gut strukturierten Datenbanken zu tun, während IoT mit unstrukturierten Daten aus unterschiedlichsten Quellen wie Sensoren konfrontiert ist. Um dem massiven Sensor-Datenstrom Herr zu werden, braucht es eine andere Architektur. "IoT ist also ganz klar ein Projekt, das eigenen Regeln folgt. Dieses muss schon in der Projektplanung berücksichtigt werden, sonst läuft das Projekt Gefahr, an den technischen Unterschieden zwischen IoT und IT zu scheitern."